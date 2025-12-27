無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ボリンジャーバンドの色で狭まる段階と広がる段階を示す - MetaTrader 5のためのインディケータ
Swordless 无剑
42
ボ リ ン ジ ャ ー バ ン ド の 狭 ま っ た り 広 が っ た り す る パ タ ー ン は 、価 格 の 変 動 を 示 す も の で す 。 こ の イ ン デ ィ ケ ー タ は 、こ の よ う な パ タ ー ン を よ り 直 接 的 に 示 す も の で す 。このインディケータは、この種のパターンをより直接的に表示することができ ます。
ロジックは非常にシンプルで、iBandsのデータを使って色を計算するだけです。 馬鹿げているように見えるかもしれませんが、これは私の個人的な好みです。
お気に召していただければ幸いです。
MetaQuotes Ltdによって中国語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/zh/code/66540
