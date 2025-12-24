私たちのファンページに参加してください
wd.Range_BB - MetaTrader 5のためのインディケータ
wd.Range_BB」と名付けられたMT5カスタムインジケーターは、チャート上にカスタマイズされた色とラインスタイルでボリンジャーバンドを表示し、レンジ帯域幅を計算するように設計されています。レンジ帯域幅は、ボリンジャーバンドの上限と下限の間のピップス差です。
このインジケータの動作は以下のとおりです：
ボリンジャーバンドの設定：
これらのパラメータは、ユーザーがボリンジャーバンドの外観と動作をカスタマイズすることができます。ユーザーは、ボリンジャーバンドの期間、シフト、偏差、適用価格、および色やラインスタイルなどの視覚的な側面を調整することができます。
指定したサブウィンドウに「レンジ/バンド幅情報」ラベルを配置します：
Sub-Window入力パラメータは、ラベルを配置する必要があるサブウィンドウ番号を指定する。
UpperBB-LowerBBの距離情報をメイン・チャートまたはサブ・ウィンドウに配置することができる。ユーザーはラベルの距離（XとY位置）を調整することもできる。
メイン・チャートにラベルを配置するには、'サブ・ウィンドウの配置'プロパティに'0'を入力するだけです。
下のサブウィンドウにラベルを配置するには、'1 or 2 or 3, etc'と入力します。インジケータ "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached} を添付する必要があります。
全体として、'wd.Range_BB' インジケータは、レンジ帯域幅をラベルに表示し、 ボリンジャーバンドをメインチャートにプロットします。このインディケータは、ボリンジャーバンドの幅に基づいて、市場の 柔軟性とボラティリティを視覚化するのに役立ちます。
