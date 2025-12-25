このライブラリは、入力パラメータを扱う際のルーチン作業を軽減する。







使用例として、トレーディング・アドバイザーを取り上げてみましょう。トレーディングロジックを書くときにOOPアプローチを使うのは合理的です。なぜなら、より複雑なシステムにEAを組み込むのが簡単になるからです。





アーキテクチャ的には、テスター用のOOPアドバイザーは次のようになります。

class SYSTEM { public : virtual void OnTick () {} virtual string ToString( void ) const = NULL ; virtual int FromString( const string Str ) = NULL ; }; SYSTEM* System = NULL ; void OnInit () { System = new SYSTEM; } void OnTick () { System. OnTick (); } void OnDeinit ( const int ) { delete System; }

このEAは何もしません。しかし、取引ロジックではなく、入力パラメータを扱うだけになると、コードは深刻に成長し、可読性を悪化させ、エラーの確率を高めます。実際、あなたは不快なルーチンワークを実行する必要があります。





入力パラメータはすべて文字列で

コードで強調されている行に少し目を逸らしてみよう。

貿易実務によると、入力パラメーターを文字列形式で保存／読み込むと便利で、興味のある（見つけた）入力パラメーターのセットを素早くはっきりと見ることができる。

Amount = 1 , Count = 2 , Period = 3 , Koef = 4.5 , Log = 6.7 , Flag = true Amount = 2 , Count = 3 , Period = 4 , Koef = 4.56 , Log = 7.89 , Flag = false

例えば、上の文章には2組の入力パラメータがあります。





入力パラメーターを扱うOOPの基本。

input int inAmount = 1 ; input int inCount = 2 ; input int inPeriod = 3 ; input double inKoef = 4.56 ; input double inLog = 7.89 ; input bool inFlag = true ; struct INPUT_STRUCT { int Amount; int Count; int Period ; double Koef; double Log; bool Flag; string ToString( void ) const { string Str = NULL ; #define TOSTRING(A) Str += (:: StringLen (Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + ( string )( this .A); TOSTRING(Amount); TOSTRING(Count); TOSTRING( Period ); TOSTRING(Koef); TOSTRING(Log); TOSTRING(Flag); #undef TOSTRING return (Str); } int FromString( const string Str ) { return ( 0 ); } } inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag}; #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

上の面倒なコードは、同じ空のEAだが、入力パラメーターを扱うという点だけが追加（強調表示）されている。このコードは、重要なINPUT_STRUCT::FromString メソッドを実装していないにもかかわらず、不愉快です。

入力パラメーターを1つ追加／削除したい場合、このコードの5か所に対応する変更を加えなければならない。そして、毎回そうなのだ！







#include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> INPUT_STRUCT inInputs; MACROS_INPUT( int , Amount, 1 ); MACROS_INPUT( int , Count, 2 ); MACROS_INPUT( int , Period , 3 ); MACROS_INPUT( double , Koef, 4.56 ); MACROS_INPUT( double , Log, 7.89 ); MACROS_INPUT( bool , Flag, true ); #include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh> void EXAMPLE:: OnTick ( void ) { }

ハイライトされたテキストが明らかに少なくなっている。同時に、すべてのメソッドが実装されている。







入力パラメータのセットを変更する際に、最小限の時間とエラー確率。

テクニカルな機能よりもトレードロジックに多くの時間を割く。

文字列による入力パラメータセットの保存/読み込み。

複雑なシステム（ポートフォリオなど）の記述を大幅に簡素化。

カスタム最適化アルゴリズムの容易な接続。

OOPアプローチでは、上記の両方の例で行われているように、多くの繰り返しテキストをmqhファイルに隠すことができることに注意してください。OOPは簡潔にすることもできます。





特徴