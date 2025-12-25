コードベースセクション
このライブラリは、入力パラメータを扱う際のルーチン作業を軽減する。



使用例として、トレーディング・アドバイザーを取り上げてみましょう。トレーディングロジックを書くときにOOPアプローチを使うのは合理的です。なぜなら、より複雑なシステムにEAを組み込むのが簡単になるからです。


アーキテクチャ的には、テスター用のOOPアドバイザーは次のようになります。

    class SYSTEM
{
public:
  virtual void OnTick() {}

  // 入力データは文字列として出力される。
  virtual string ToString( void ) const = NULL;
  
  // 入力データは文字列で指定する。
  virtual int FromString( const string Str ) = NULL;
};

SYSTEM* System = NULL;

void OnInit()
{
  System = new SYSTEM;
}

void OnTick()
{
  System.OnTick();
}

void OnDeinit( const int )
{
  delete System;
}

    このEAは何もしません。しかし、取引ロジックではなく、入力パラメータを扱うだけになると、コードは深刻に成長し、可読性を悪化させ、エラーの確率を高めます。実際、あなたは不快なルーチンワークを実行する必要があります。


    入力パラメータはすべて文字列で

    コードで強調されている行に少し目を逸らしてみよう。

    貿易実務によると、入力パラメーターを文字列形式で保存／読み込むと便利で、興味のある（見つけた）入力パラメーターのセットを素早くはっきりと見ることができる。

    Amount = 1, Count = 2, Period = 3, Koef = 4.5, Log = 6.7, Flag = true
Amount = 2, Count = 3, Period = 4, Koef = 4.56, Log = 7.89, Flag = false

    例えば、上の文章には2組の入力パラメータがあります。


    入力パラメーターを扱うOOPの基本。

    input int inAmount = 1;
input int inCount = 2;
input int inPeriod = 3;
  
input double inKoef = 4.56;
input double inLog = 7.89;
  
input bool inFlag = true;

struct INPUT_STRUCT
{
  int Amount;
  int Count;
  int Period;
  
  double Koef;
  double Log;
  
  bool Flag;
  
  string ToString( void ) const
  {
    string Str = NULL;

  #define  TOSTRING(A) Str += (::StringLen(Str) ? ", " : NULL ) + #A + " = " + (string)(this.A);
    TOSTRING(Amount);
    TOSTRING(Count);
    TOSTRING(Period);

    TOSTRING(Koef);
    TOSTRING(Log);
    
    TOSTRING(Flag);
  #undef  TOSTRING
    
    return(Str);
  }
  
  // 書き始めなかった。
  int FromString( const string Str )
  {
    return(0);
  }  
} inInputs = {inAmount, inCount, inPeriod, inKoef, inLog, inFlag};

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // システム・コード
 // this.Inputsは入力パラメータを含む。
}

    上の面倒なコードは、同じ空のEAだが、入力パラメーターを扱うという点だけが追加（強調表示）されている。このコードは、重要なINPUT_STRUCT::FromString メソッドを実装していないにもかかわらず、不愉快です。

    入力パラメーターを1つ追加／削除したい場合、このコードの5か所に対応する変更を加えなければならない。そして、毎回そうなのだ！



    #include <fxsaber\Input_Struct\Input_Struct.mqh> // 入力パラメータの構造。
INPUT_STRUCT inInputs;

MACROS_INPUT(int, Amount, 1);
MACROS_INPUT(int, Count, 2);
MACROS_INPUT(int, Period, 3);

MACROS_INPUT(double, Koef, 4.56);
MACROS_INPUT(double, Log, 7.89);

MACROS_INPUT(bool, Flag, true);

#include <fxsaber\Input_Struct\Example_OnTick.mqh>

void EXAMPLE::OnTick( void )
{
  // システム・コード
 // this.Inputsは入力パラメータを含む。
}

    ハイライトされたテキストが明らかに少なくなっている。同時に、すべてのメソッドが実装されている。



    • 入力パラメータのセットを変更する際に、最小限の時間とエラー確率。
    • テクニカルな機能よりもトレードロジックに多くの時間を割く。
    • 文字列による入力パラメータセットの保存/読み込み。
    • 複雑なシステム（ポートフォリオなど）の記述を大幅に簡素化。
    • カスタム最適化アルゴリズムの容易な接続。

    OOPアプローチでは、上記の両方の例で行われているように、多くの繰り返しテキストをmqhファイルに隠すことができることに注意してください。OOPは簡潔にすることもできます。


    特徴

    • 提案されている入力パラメーター構造はシンプル であり、適用可能性を大きく広げている。
    • "変更された "構造体は、代入演算子を介して互いに渡すことができる。また、常に同じサイズを持つ。
    • このライブラリはクロスプラットフォームです。

