Expert Advisorのアルゴリズムはシンプルで、入力パラメータで指定されたバー数で最低価格と最高価格が検索されます。現在の売値または買値のいずれかがこれらの値に達するとすぐに、対応するポジションが即座にオープンされます。Expert Advisor は、ロングまたはショートのポジションを 1 つだけ建てることができます。Expert Advisorの入力パラメータには、「値動きを分析するバーの数」という1つの設定しかありません。
Confluence Index Stoch+RSI+MACD
MULTI TF コンフルエンス指数 ストッチ+RSI+MACDMoving Averages-14 different types
終値から14種類の移動平均線を算出するインジケーターです。
wd.Range_BB
ボリンジャーバンドは、上限バンドと下限バンドの間のpipsの差としてレンジ帯域幅を計算します。 ボリンジャーバンドの外観と動作は、色や線のスタイルとともに、期間、シフト、偏差、適用価格を調整することによって調整することができます。 レンジ/バンド幅情報」ラベルは、指定したサブウィンドウに配置することができ、ラベルの位置をカスタマイズすることができます。 全体として、このインディケータは、ボリンジャーバンドの幅に基づ いて市場の柔軟性とボラティリティを視覚化するトレーダーを支援し ます。シンプルな保留オーダー時間
エキスパートアドバイザーは、入力パラメータで指定された時間に従って、買いストップと売りストップの保留中の注文で動作します。