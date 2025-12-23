ボリンジャーバンドは、上限バンドと下限バンドの間のpipsの差としてレンジ帯域幅を計算します。 ボリンジャーバンドの外観と動作は、色や線のスタイルとともに、期間、シフト、偏差、適用価格を調整することによって調整することができます。 レンジ/バンド幅情報」ラベルは、指定したサブウィンドウに配置することができ、ラベルの位置をカスタマイズすることができます。 全体として、このインディケータは、ボリンジャーバンドの幅に基づ いて市場の柔軟性とボラティリティを視覚化するトレーダーを支援し ます。

エキスパートアドバイザーは、入力パラメータで指定された時間に従って、買いストップと売りストップの保留中の注文で動作します。