wd.Multi_ClockPriceライト！」と名付けられたMT5カスタムインジケーターは、「wd.Multi_ClockPrice」のライトバージョンです。

"wd.Multi_ClockPrice lite!"は、MT5ターミナルサーバーの時間と買値をチャート上に視覚的に表示するように設計されています。時計と価格情報を表示するための基本的な機能が含まれています。

OnTimer() イベント関数を使用した時計表示は、1秒ごとにサーバー時刻を更新します。PCの時計と同期するため、シームレスな更新が可能です。MT5が切断/オフラインの場合でも、ティック価格に依存することなく、サーバーの時刻は実行され続けます。





インジケータの動作は以下の通りです：

指定したサブウィンドウに「サーバークロックと買値」のラベルを配置します：

Sub-Window入力パラメータは、ラベルを配置する必要があるサブウィンドウ番号を指定します。

これらの時計と価格情報はメインチャートまたはサブウィンドウに配置することができます。ユーザーはラベルの距離（Y-Position）を調整することもできます。

メイン・チャートにラベルを配置するには、'サブ・ウィンドウの配置'プロパティに'0'を入力します。

下のサブ・ウィンドウにラベルを配置するには、'1 or 2 or 3, etc'と入力します。インジケーター "wd.Multi_SubWindow" {wd.Multi_SubWindow.mq5 attached}を 添付する必要があります。

サーバーの時刻表示：

OnTimer() 関数は 、（必要に応じて）指定されたインクリメントを加算または減算することで、サーバー時間を更新します。

通常、MT5 端末とサーバー時間表示の間で秒が一致しないことがあるため、これらを同期させるには、ユーザーが秒を調整する必要があります。

例えば、MT5のサーバー時刻が05:28:06で、表示されている "wd.Multi_ClockPrice lite!"が05:28:03の場合、（3秒の調整が必要です）。

表示されているサーバー時間を増加/調整するには、「Seconds incremented」インジケーターのプロパティで、値3を入力する必要があります。





価格表示：

価格はリアルタイムで更新され、現在の買値を表示します。

全体的に、"wd.Multi_ClockPrice lite!"インジケータは、時計と価格情報の基本的なニーズを効率的に満たしています。

このインジケーターは、サーバーのクロックを1秒ごとに更新し、タイム・ジャンプの停止を回避し、ビッド価格をリアルタイムで更新します。

このインジケータの最も重要な利点は、MT5のすべてのコントロールパネル（ツールバー、マーケットウォッチ、ナビゲーターなど）を非表示にして、マルチチャートのためにモニター画面を最大化するユーザーにとっての有用性にあります。また、ブローカーがサーバー/ターミナル時間をあまり頻繁に更新しないMT5ユーザーにも利点があります。

OnTimer() 関数を複数のEAや多くのインジケータと同時に 使用すると 、特に他のEAやインジケータも同じタイマーID関数を使用している場合、全体的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります 。