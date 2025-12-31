Candle ZigZagはローソク足の色が変わると足が変化するインジケーターです。

ExampleフォルダにあるデフォルトのZigZagは期間1では動作しませんが、これは期間1をサポートしています。



このインジケーターは、値動きにカーブがあるラインチャートとは異なり、フラットモードでチャートを分析するのに役立ちます。クローズモードは無効化できます。

クローズモードがtrueの場合のラインチャートとキャンドルジグザグの比較



