Candle ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ
Candle ZigZagはローソク足の色が変わると足が変化するインジケーターです。
ExampleフォルダにあるデフォルトのZigZagは期間1では動作しませんが、これは期間1をサポートしています。
このインジケーターは、値動きにカーブがあるラインチャートとは異なり、フラットモードでチャートを分析するのに役立ちます。クローズモードは無効化できます。
クローズモードがtrueの場合のラインチャートとキャンドルジグザグの比較
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47743
