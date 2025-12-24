コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

シンプルな保留オーダー時間 - MetaTrader 5のためのエキスパート

このExpert Advisorは、フォーラムメンバーの一人が説明した戦略の 収益性をテストするために作成されました。

特別な注意!

このExpert Advisorは、コードとプログラミングスタイルの品質を評価するために作成されたものではなく、ストラテジーをテストするために作成されたものです！

Expert Advisorのアルゴリズムの本質：

  1. モスクワ時間15:00に、現在価格から 100ポイント（5桁）の距離に買いストップと売りストップを自動的に設定します。
  2. 各保留注文に対して、200ピップス（5桁）の損切りレベルが一度に設定されます。テイクプロフィットは使用されません。
  3. 2つの未決注文のうち1つがトリガーされると、2つ目の未決注文はまだ削除されません。
  4. 両方の未決済注文がトリガされなかった場合、2 番目の未決済注文はモスクワ時間 16:00 に削除されます。モスクワ時間00分に削除 れます。
  5. 1つまたは2つの未決注文が機能した場合、未決注文または建玉はモスクワ時間16:00に削除されます。00分、未決済またはオープンポジションは、現在の損益に関係なく決済されます。

    MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47664

