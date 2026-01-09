コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Candle Time Count Down - MetaTrader 5のためのインディケータ

Chioma Obunadike | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
20
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

現在のローソク足がいつ閉じるかを予測するシンプルなインディケータ。

日足以下のタイムフレームに限ります。

お楽しみください。


    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47494

    Professional Close All Positions Panel Professional Close All Positions Panel

    6つのスマートフィルターでポジションをクローズするプロフェッショナルパネル。全決済、タイプ別、シンボル別、損益別。リアルタイム損益表示。緊急退場やリスク管理に最適。安全確認機能付き。

    Candlestick Body, High Low and Wick Range Candlestick Body, High Low and Wick Range

    ローソク足をクリックすると、ボディ・レンジ、ハイ・ロー・レンジ、アッパー・ウィック・レンジ、ロワー・ウィック・レンジの値が表示されます。

    Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

    適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。