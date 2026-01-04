おそらく誰もが一度は平近足 チャートを貼ったことがあるだろう。ノイズが少なく、トレンドがはっきりしていて、とてもきれいに見えます。

しかし、1つ大きな欠点があります。それは、真のバー/キャンドルの値、特に真の終値が隠されてしまうことです。

ヘイキン アシの 終値は、単に「合計価格」と呼ばれる適用価格であり、ヘイキン アシの 始値は、単にその終値の移動平均です。

では、なぜ2本の線で表示しないのでしょうか？

これがこのインジケータの機能です。そうすれば、真のバー/キャンドルの値を見ることができます。点線は始値、実線は終値です。



デフォルトでは、線の色としてグレー/灰色を 使用しますが、これはくすんだ色です。そのため、例えば黒背景に黄色、白背景に青など、自分に合った色を使用してください。

このコードは条件付きコンパイルを使用しており、MQL4とMQL5の両方でコンパイルできます。なお、私のCodeBase 出版物のソースコードはすべて、MetaEditorの"Public Projects "タブで "FMIC "という名前で公開されています。







