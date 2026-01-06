このインジケータでは、取引に入る前に、手動でストラテジーをチェックし、確認するためのチェックリストを定義することができます。

DeltaFusion Liteは、MT4用DeltaFusionProインジケータの簡易版です。累積デルタとネットデルタを計算・表示し、各ローソク足 内の買い圧力と売り圧力を明確に表示します。ビッドとアスクの間の出来高分布を分析することで、市場心理の変 動、反転の可能性、価格と出来高の間の様々な種類の乖離を識別するのに役立ち ます。