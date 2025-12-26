無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MA価格表示 - MetaTrader 5のためのインディケータ
インジケーターは、この 投稿でリクエストに応じて書いている。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47895
入力構造
入力パラメータの構造Sec-WebSocket-Key Generator
Sec-WebSocket-Keyジェネレーター
Open Trade
この関数は、取引開始のメインロジックを実行します。 シンボル情報とユーザーによって提供されたパラメータに基づいて、開始価格、利食いレベル、損切りレベルを計算します。 シンボル、数量、注文タイプ、偏差、コメント、マジックナンバーなどの必要な情報を含む取引要求（MqlTradeRequest）を準備します。 OrderSend 関数を呼び出して操作要求を送信し、結果を取得します。 SetTypeFillingBySymbol 関数： シンボルのフィリングポリシーに基づいて、注文のフィリングタイプ（Fill または Kill、Immediate または Cancel、Return）を決定します。 GetMinTradeLevel 関数： フリーズレベルとシンボルのストップレベルに基づいて、最小操作レベルを計算します。 最小レベルが一定の範囲内に収まるように調整し、結果を返します。ボリンジャーバンドの色で狭まる段階と広がる段階を示す
ボリンジャーバンドをベースにしたシンプルなインジケーターで、赤と緑の色でバンド幅の縮小と拡大が表示されます。