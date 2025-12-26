コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MA価格表示 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alexey Viktorov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
47
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インジケーターは、この 投稿でリクエストに応じて書いている。


    MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47895

    入力構造 入力構造

    入力パラメータの構造

    Sec-WebSocket-Key Generator Sec-WebSocket-Key Generator

    Sec-WebSocket-Keyジェネレーター

    Open Trade Open Trade

    この関数は、取引開始のメインロジックを実行します。 シンボル情報とユーザーによって提供されたパラメータに基づいて、開始価格、利食いレベル、損切りレベルを計算します。 シンボル、数量、注文タイプ、偏差、コメント、マジックナンバーなどの必要な情報を含む取引要求（MqlTradeRequest）を準備します。 OrderSend 関数を呼び出して操作要求を送信し、結果を取得します。 SetTypeFillingBySymbol 関数： シンボルのフィリングポリシーに基づいて、注文のフィリングタイプ（Fill または Kill、Immediate または Cancel、Return）を決定します。 GetMinTradeLevel 関数： フリーズレベルとシンボルのストップレベルに基づいて、最小操作レベルを計算します。 最小レベルが一定の範囲内に収まるように調整し、結果を返します。

    ボリンジャーバンドの色で狭まる段階と広がる段階を示す ボリンジャーバンドの色で狭まる段階と広がる段階を示す

    ボリンジャーバンドをベースにしたシンプルなインジケーターで、赤と緑の色でバンド幅の縮小と拡大が表示されます。