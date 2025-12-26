このインジケーターは、フォーラムでのリクエストによって書かれたものだ。

ボリンジャーバンドをベースにしたシンプルなインジケーターで、赤と緑の色でバンド幅の縮小と拡大が表示されます。

これは、履歴の特定の時間におけるすべての未決済取引とそのPnLを表示するスクリプトです。