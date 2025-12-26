コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

Open Trade - MetaTrader 5のためのスクリプト

Manuel Gonzales | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
45
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この関数は、取引を開始するための主要なロジックを実行します。

  • シンボル情報とユーザーが提供したパラメータに基づいて、始値、利食いレベル、損切りを計算します。
  • シンボル、数量、注文タイプ、乖離、コメント、マジックナンバーなどの重要な詳細を含む取引要求（MqlTradeRequest）を準備します。
  • OrderSend関数を呼び出して取引依頼をディスパッチし、結果を取得します。

SetTypeFillingBySymbol 関数：

  • この関数は、シンボルのフィリングポリシーに基づき、注文のフィリングタイプ（Fill または Kill、Immediate または Cancel、Return）を決定します。

GetMinTradeLevel関数：

  • フリーズレベルとシンボルのストップレベルを考慮して最小取引レベルを計算します。最小レベルが特定の制限内に収まるように調整し、結果を返します。"

    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47862

    MA価格表示 MA価格表示

    このインジケーターは、フォーラムでのリクエストによって書かれたものだ。

    入力構造 入力構造

    入力パラメータの構造

    ボリンジャーバンドの色で狭まる段階と広がる段階を示す ボリンジャーバンドの色で狭まる段階と広がる段階を示す

    ボリンジャーバンドをベースにしたシンプルなインジケーターで、赤と緑の色でバンド幅の縮小と拡大が表示されます。

    Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history

    これは、履歴の特定の時間におけるすべての未決済取引とそのPnLを表示するスクリプトです。