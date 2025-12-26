無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Open Trade - MetaTrader 5のためのスクリプト
この関数は、取引を開始するための主要なロジックを実行します。
- シンボル情報とユーザーが提供したパラメータに基づいて、始値、利食いレベル、損切りを計算します。
- シンボル、数量、注文タイプ、乖離、コメント、マジックナンバーなどの重要な詳細を含む取引要求（MqlTradeRequest）を準備します。
- OrderSend関数を呼び出して取引依頼をディスパッチし、結果を取得します。
SetTypeFillingBySymbol 関数：
- この関数は、シンボルのフィリングポリシーに基づき、注文のフィリングタイプ（Fill または Kill、Immediate または Cancel、Return）を決定します。
GetMinTradeLevel関数：
- フリーズレベルとシンボルのストップレベルを考慮して最小取引レベルを計算します。最小レベルが特定の制限内に収まるように調整し、結果を返します。"
