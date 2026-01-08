私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Aklamavo Quarters Theory - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 16
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、「クォーターズ理論」（中心的な基準レ ベルを中心に値動きを4つの四半期に分けるテクニカル分析の概念） を 実 装 し て い ま す 。このインディケータは、複数の資産タイプ（FX、株式、コモディティな ど）に対応するように設計されており、チャート上に四半期レベルを 視覚的に表示します。
クォーター理論のコンセプト
-
ベース・レベル中心となる基準価格
-
クォーター1：ベースからベース＋クォーターレンジまでの価格帯
-
クォーター2：ベース＋クォーターレンジからベース＋2*クォーターレンジまでの価格帯
-
クォーター3：ベースからクォーターレンジ、ベースまでの価格帯
-
第4四半期：基準価格-2*四半期レンジから基準価格-四半期レンジまでの価格帯
1.柔軟なベースレベル計算：
-
現在の終値：最新の終値
-
前日終値：昨日の終値
-
前週終値：先週の終値
-
前月終値先月の終値
-
週足/月足始値：週足/月足始値
-
カスタム・レベルユーザー定義の価格水準
-
-
ピップスFX特有の測定
-
ポイント最も小さい価格の増分
-
パーセンテージ基本レベルのパーセンテージ
-
絶対値固定価格
-
FXと他の金融商品を自動的に検出
-
異なるシンボル形式に対してピップ計算を調整
-
利用できないタイムフレームを優雅に処理
2.複数のクォーターサイズ単位
3.マルチアセット対応：
取引アプリケーション：
サポート/レジスタンス
-
四半期境界線はダイナミックなサポート/レジスタンスとして機能します。
-
反転ポイントとしての中間線
トレンド分析：
-
四半期1/2の価格は強気バイアスを示唆
-
3/4四半期の価格は弱気バイアスを示唆
-
四半期の推移はトレンドの変化を示唆
レンジ取引：
-
四半期の境界線間の跳ね返りを取引
-
四半期の中間点での反応を探す
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/66977
wd.Multi_LineMA.mq5」と名付けられたMT5カスタム・インディケータ は、より高いタイムフレーム(MTF Multi TimeFrame)からの移動 平均値に関する貴重な洞察をトレーダーに提供するように設計さ れています。このインディケータは、指定した数のバーのトレイルを表示する機能や 動的なMA水平価格ラインなど、詳細な分析のための追加ビジュアル 機能を備えています。Engulfing bar with rsi
rsiレベルを下回ったり上回ったりするエンゴルフィングバーでアラート
ローソク足をクリックすると、ボディ・レンジ、ハイ・ロー・レンジ、アッパー・ウィック・レンジ、ロワー・ウィック・レンジの値が表示されます。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。