コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Aklamavo Quarters Theory - MetaTrader 5のためのインディケータ

Sylvester Aklamavo | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
16
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、「クォーターズ理論」（中心的な基準レ ベルを中心に値動きを4つの四半期に分けるテクニカル分析の概念） を 実 装 し て い ま す 。このインディケータは、複数の資産タイプ（FX、株式、コモディティな ど）に対応するように設計されており、チャート上に四半期レベルを 視覚的に表示します。

クォーター理論のコンセプト

  • ベース・レベル中心となる基準価格

  • クォーター1：ベースからベース＋クォーターレンジまでの価格帯

  • クォーター2：ベース＋クォーターレンジからベース＋2*クォーターレンジまでの価格帯

  • クォーター3：ベースからクォーターレンジ、ベースまでの価格帯

  • 第4四半期：基準価格-2*四半期レンジから基準価格-四半期レンジまでの価格帯

    1.柔軟なベースレベル計算：

    • 現在の終値：最新の終値

    • 前日終値：昨日の終値

    • 前週終値：先週の終値

    • 前月終値先月の終値

    • 週足/月足始値：週足/月足始値

    • カスタム・レベルユーザー定義の価格水準




    • 2.複数のクォーターサイズ単位

    • ピップスFX特有の測定

    • ポイント最も小さい価格の増分

    • パーセンテージ基本レベルのパーセンテージ

    • 絶対値固定価格

    3.マルチアセット対応：

    • FXと他の金融商品を自動的に検出

    • 異なるシンボル形式に対してピップ計算を調整

    • 利用できないタイムフレームを優雅に処理

取引アプリケーション：

サポート/レジスタンス

  • 四半期境界線はダイナミックなサポート/レジスタンスとして機能します。

  • 反転ポイントとしての中間線

トレンド分析：

  • 四半期1/2の価格は強気バイアスを示唆

  • 3/4四半期の価格は弱気バイアスを示唆

  • 四半期の推移はトレンドの変化を示唆

レンジ取引：

  • 四半期の境界線間の跳ね返りを取引

  • 四半期の中間点での反応を探す

宿舎










    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/66977

    wd.Multi_LineMA wd.Multi_LineMA

    wd.Multi_LineMA.mq5」と名付けられたMT5カスタム・インディケータ は、より高いタイムフレーム(MTF Multi TimeFrame)からの移動 平均値に関する貴重な洞察をトレーダーに提供するように設計さ れています。このインディケータは、指定した数のバーのトレイルを表示する機能や 動的なMA水平価格ラインなど、詳細な分析のための追加ビジュアル 機能を備えています。

    Engulfing bar with rsi Engulfing bar with rsi

    rsiレベルを下回ったり上回ったりするエンゴルフィングバーでアラート

    Candlestick Body, High Low and Wick Range Candlestick Body, High Low and Wick Range

    ローソク足をクリックすると、ボディ・レンジ、ハイ・ロー・レンジ、アッパー・ウィック・レンジ、ロワー・ウィック・レンジの値が表示されます。

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。