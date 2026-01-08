wd.Multi_LineMA.mq5」と名付けられたMT5カスタム・インディケータ は、より高いタイムフレーム(MTF Multi TimeFrame)からの移動 平均値に関する貴重な洞察をトレーダーに提供するように設計さ れています。このインディケータは、指定した数のバーのトレイルを表示する機能や 動的なMA水平価格ラインなど、詳細な分析のための追加ビジュアル 機能を備えています。

rsiレベルを下回ったり上回ったりするエンゴルフィングバーでアラート