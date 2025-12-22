無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Moving Averages-14 different types - MetaTrader 5のためのインディケータ
MT4版はこちら
終値から14種類の移動平均線を算出するインジケーターです。
計算のほとんどは松スクリプトライブラリに基づいています。
含まれる種類は以下の通りです：
SMA、EMA、WMA、VWMA、
rma、dema、tema、zlema、
hma、alma、lsma、
swma, smma, donchian
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48058
コントロール_トレード_セッション
取引セッション制御用ライブラリ。起動時に、週7日（土日は暗号通貨取引が可能）の取引セッションの時間をカウントし、1日最大10セッションまでカウントします。そしてOnTick()でチェックができ、もしティックが取引セッションの外に来たら、それ以降の処理を終了することができます。Candle Fitness
キャンドルスティック・フィットネスのコンセプトは、母集団最適化アルゴリズムに基づくHFTアルゴのコーディングに使用されています。
Adaptive Moving Average (AMA)
適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。