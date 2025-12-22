コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Moving Averages-14 different types - MetaTrader 5のためのインディケータ

Yashar Seyyedin
MT4版はこちら

終値から14種類の移動平均線を算出するインジケーターです。

計算のほとんどは松スクリプトライブラリに基づいています。

含まれる種類は以下の通りです：

SMA、EMA、WMA、VWMA、

rma、dema、tema、zlema、

hma、alma、lsma、

swma, smma, donchian

