Volume Profile - MetaTrader 5のためのインディケータ
出来高プロファイルとは？
出来高プロファイルツールは、水平出来高としても知られ、水平ヒストグラムチャートを使用して、特定の時間範囲内の各価格における取引量を示します。長いバーはその価格での取引量が多いことを示し、短いバーは取引量が少ないことを示します。このインジケータの計算はシンプルな方法で実行されるため、高速で軽量な実行が可能です。
の使用方法
特定の時間間隔内の出来高プロファイルを表示するには、インジケータの実行 後に表示される2本の縦線をその間隔の開始と終了に配置します。これらの線を調整すると、選択した間隔に基づいてボリュームプロファイルが変更されます。
サンプルスクリーンショット
入力設定
- 計算時間枠：このインディケータの計算の前提は、出来高がローソク足の長さ（安値から高値まで）全体に均等に分布していることですが、これは特に小さな時間幅を使用する場合、正確な結果が得られない可能性があります（図1参照）。入力セクションでこのオプションを変更することで、より低いタイムフレー ム（例えば1分足）に基づいて計算することができ、ティックデータを使 用して計算するのとほぼ同等の正確な結果が得られます（図2参照）。
- VP バーの数: ヒストグラムのバーの数で、数字が小さいほど多くの取引が行われた価格帯を 示し、数字が大きいほど多くの取引が行われた正確な価格を 示します。この入力を変更すると、ポイント・オブ・コントロール（POC）の位置がずれることがありますが、これは計算の間違いやコードのエラーによるものではなく、何か違うものを探しているためです。
- 適用体積：デフォルトの適用ボリュームは実ボリュームです。ただし、入力で「tick_volume」を選択した場合、またはサーバーに実数 量データがない場合、インディケータはティック出来高データを使用します。
- チャート幅に対するVPバーの長さの最大値：チャートの幅に対するVPバーの長さを調整できます。
図1: 現在のタイムフレームに基づく計算
図2: 1分足での計算
注意
計算のために下位のタイムフレームを使用する場合、インジケータはそのタイムフレームの価格データを必要とし、それはまだダウンロードされていない可能性があります。ダウンロードに時間がかかる場合がありますので、ダウンロードが完了するまで、辛抱強く縦線をドラッグ＆ドロップしてください！
ダウンロードが完了するまで、辛抱強く縦線をドラッグ＆ドロップしてください！
