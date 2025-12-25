コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Sec-WebSocket-Key Generator - MetaTrader 5のためのスクリプト

Rajesh Kumar Nait | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
43
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
生成
  1. 16バイト値
  2. ランダムに選択
  3. Base64 エンコード
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455#section-11.3.3 のプロトコールに従った Sec-WebSocket-Key

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47982

