Candlestick Body, High Low and Wick Range - MetaTrader 5のためのインディケータ
Candlestick Body, High Low and Wick Range - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソク足をクリックすると、ボディ・レンジ、ハイ・ロー・レンジ、アッパー・ウィック・レンジ、ロワー・ウィック・レンジの値が表示されます。
強気ローソク足の値幅＝終値-始値
弱気ローソク足の値幅 = 始値 - 終値
ハイ・ロー・レンジ＝高値-安値
上ヒゲの範囲と下ヒゲの範囲
Dキーを押すとテキストが削除されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47496
