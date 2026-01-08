コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Candlestick Body, High Low and Wick Range - MetaTrader 5のためのインディケータ

ローソク足をクリックすると、ボディ・レンジ、ハイ・ロー・レンジ、アッパー・ウィック・レンジ、ロワー・ウィック・レンジの値が表示されます。

強気ローソク足の値幅＝終値-始値

弱気ローソク足の値幅 = 始値 - 終値

ハイ・ロー・レンジ＝高値-安値

上ヒゲの範囲と下ヒゲの範囲

Dキーを押すとテキストが削除されます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47496

