このインディケータは、「クォーターズ理論」（中心的な基準レ ベルを中心に値動きを4つの四半期に分けるテクニカル分析の概念） を 実 装 し て い ま す 。このインディケータは、複数の資産タイプ（FX、株式、コモディティな ど）に対応するように設計されており、チャート上に四半期レベルを 視覚的に表示します。

wd.Multi_LineMA.mq5」と名付けられたMT5カスタム・インディケータ は、より高いタイムフレーム(MTF Multi TimeFrame)からの移動 平均値に関する貴重な洞察をトレーダーに提供するように設計さ れています。このインディケータは、指定した数のバーのトレイルを表示する機能や 動的なMA水平価格ラインなど、詳細な分析のための追加ビジュアル 機能を備えています。