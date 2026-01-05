主な特徴



累積デルタ：

ネット・デルタ：

セッション・リセット：

スムージング: EMAスムージング機能により、デルタカーブをすっきりさせ、読みやすくします。





目的：

複雑なマルチタイムフレーム計算をすることなく、オーダーフローのダイナミクス、出来高の不均衡、価格とデルタの乖離を監視したいトレーダーに最適です。軽量、高速で、必要不可欠なデルタ指標に焦点を当てています。





DeltaFusion Liteで検出可能なダイバージェンスの例：



価格が安値を更新しているが、ネットデルタが 安値を更新している → 売り圧力が弱まり、強気 反転の可能性。

価格が高値を更新するが、ネットデルタは 高値を下回る →買い圧力が弱まり、弱気反転の可能性。

価格が安値を更新し、累積デルタが 安値を更新 → 強気トレンドの継続を確認。

デルタで確認できない強い値動き → 参加者が少ないことを示す。



