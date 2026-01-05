無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DeltaFusionLite - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 22
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
主な特徴
累積デルタ：
ネット・デルタ：
セッション・リセット：
スムージング: EMAスムージング機能により、デルタカーブをすっきりさせ、読みやすくします。
目的：
複雑なマルチタイムフレーム計算をすることなく、オーダーフローのダイナミクス、出来高の不均衡、価格とデルタの乖離を監視したいトレーダーに最適です。軽量、高速で、必要不可欠なデルタ指標に焦点を当てています。
DeltaFusion Liteで検出可能なダイバージェンスの例：
弱気ダイバージェンス
価格が安値を更新しているが、ネットデルタが 安値を更新している → 売り圧力が弱まり、強気 反転の可能性。
価格が高値を更新するが、ネットデルタは 高値を下回る →買い圧力が弱まり、弱気反転の可能性。隠れダイバージェンス
価格が安値を更新し、累積デルタが 安値を更新 → 強気トレンドの継続を確認。枯渇ダイバージェンス
デルタで確認できない強い値動き → 参加者が少ないことを示す。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/66864
