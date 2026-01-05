コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DeltaFusionLite - MetaTrader 5のためのインディケータ

Francesco Secchi | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
22
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

デルタフュージョンライト

主な特徴


累積デルタ
ネット・デルタ
セッション・リセット
スムージング: EMAスムージング機能により、デルタカーブをすっきりさせ、読みやすくします。


目的：
複雑なマルチタイムフレーム計算をすることなく、オーダーフローのダイナミクス、出来高の不均衡、価格とデルタの乖離を監視したいトレーダーに最適です。軽量、高速で、必要不可欠なデルタ指標に焦点を当てています。


DeltaFusion Liteで検出可能なダイバージェンスの例：



価格が安値を更新しているが、ネットデルタが 安値を更新している → 売り圧力が弱まり、強気 反転の可能性。

弱気ダイバージェンス

価格が高値を更新するが、ネットデルタは 高値を下回る →買い圧力が弱まり、弱気反転の可能性。

隠れダイバージェンス

価格が安値を更新し、累積デルタが 安値を更新 → 強気トレンドの継続を確認。

枯渇ダイバージェンス

デルタで確認できない強い値動き → 参加者が少ないことを示す。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/66864

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

よりシンプルなヘイキン・アシの表示方法

価格チャンネル 価格チャンネル

チャネルブレイク戦略でよく使用される。

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。