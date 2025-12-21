コードベースセクション
Rajesh Kumar Nait
ローソク足のフィットネスは、母集団最適化アルゴリズムに基づくHFTアルゴのコーディングに使用されています。

このシンプルなインジケータは、例えば、ボディー・レンジ（ベア のオープン-クローズ、ブルのクローズ-オープン）が、上部または下部 のウィック・レンジの75%に満たないローソク足を非表示にします。

ボディ芯の比較75％のパーセンテージは、デフォルトの入力パラメータで設定され、ユーザーによってカスタマイズ可能です。

不適合なローソクを隠すことは、更なるグループ化とシャッフルに役立ちます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48071

