ローソク足のフィットネスは、母集団最適化アルゴリズムに基づくHFTアルゴのコーディングに使用されています。

このシンプルなインジケータは、例えば、ボディー・レンジ（ベア のオープン-クローズ、ブルのクローズ-オープン）が、上部または下部 のウィック・レンジの75%に満たないローソク足を非表示にします。

ボディ芯の比較75％のパーセンテージは、デフォルトの入力パラメータで設定され、ユーザーによってカスタマイズ可能です。

不適合なローソクを隠すことは、更なるグループ化とシャッフルに役立ちます。





