wd.Multi_LineMA.mq5」と名付けられたMT5カスタム・インディケータ は、より高いタイムフレーム(MTF Multi TimeFrame)からの移動 平均値に関する貴重な洞察をトレーダーに提供するように設計さ れています。このインディケータは、指定した数のバーのトレイルを表示する機能や、動 的なMA水平価格ラインなど、詳細な分析のための追加ビジュアル機能を包含 して い ま す 。









このインディケータの機能は以下のとおりです：



MTF Multi-Timeframe Moving Average:

このインディケータは、期間、手法、適用価格など、ユーザ定義のパラ メータに基づいて移動平均を計算します。現在のタイムフレームが、指定した上位のタイムフレームより低い場 合、上位のタイムフレームから移動平均値を取得し、現在のチャートに 表示します。









移動平均トレール:

このインディケータは移動平均トレールを備えており、プ ロパティの値を変更することで、特定のバー数のトレール長を調整 できます。 MTFマルチタイムフレーム移動平均は、リアルタイムの値に基づいて計算 されます。例えば、H4の金、日付：2023年11月28日、時間：04:00で、「カスタ ム移動平均」（MetaTrader 5内蔵インジケータ）を使用すると、2013.991 という値が表示されます。同様に、'wd.Multi_LineMA'を使用すると、現在のチャート期間が異なっていても、 2013.991という同じ値が表示されます。













移動平均の軌跡は、チャートを線でごちゃごちゃにすることなく、過去の動きを観察するのに便利です。水平プライス・ラインは、価格を見やすくし、サポート・ラインとレジスタンス・ ラインを決定するのに役立ちます。移動平均線は、チャート上の移動平均線の現在のレベルを視覚化するた めの基準点として機能します。









全体として、このインディケータは必要なパラメータを効率的に設定 し、マルチタイムフレーム移動平均を初期化し、水平価格線を一貫して 更新し、タイムフレーム間の関係に基づいてMAトレイルの表示を 管理します。このインディケータの最も重要な利点は、MAに基づくレジスタンス-サ ポートラインを数秒で迅速かつ効果的に識別できることです。



