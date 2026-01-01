ONNXは、機械学習モデルを表現するためのオープンソースフォーマットである。このスクリプトは、ユーザーがファイルダイアログを通してONNXモデルファイルを選択することを可能にする。そして、ONNXセッションを作成し、モデルの入力テンソルと出力テンソルの情報を取得し、その情報をコンソールに出力する。

以下にスクリプトの機能を説明する：

ファイルの選択： スクリプトは、ファイルダイアログを通してONNXモデルファイルを選択するようユーザーに促す。 モデル処理： ONNXモデルファイルが処理中であることを示すメッセージを表示し、ファイル名とデバッグログが有効であることを示します。 ONNXセッションの作成 選択されたモデルファイルを使ってONNXセッションを作成します。

セッションの作成中にエラーが発生した場合、コンソールにエラーメッセージを表示し、スクリプトを終了します。 入力情報 ONNXモデルの入力テンソルに関する情報を取得し、表示する。

各入力テンソルについて、入力インデックス、入力名、および OnnxGetInputTypeInfo 関数で取得した追加情報を表示する。 出力情報： ONNXモデルの出力テンソルに関する情報を取得し、表示する。

各出力テンソルについて、出力インデックス、出力名、および OnnxGetOutputTypeInfo 関数を使用して取得した追加情報を表示します。





このスクリプトは ONNX モデルの構造を検査するのに便利で、入力テンソルや出力テンソル、それらの名前、それらのプロパティについての洞察を提供する。このスクリプトは、機械学習アプリケーションで使われる ONNX モデルの特徴を理解し、デバッグするために特に役立つ。









