Input and output of onnx model
ONNXは、機械学習モデルを表現するためのオープンソースフォーマットである。このスクリプトは、ユーザーがファイルダイアログを通してONNXモデルファイルを選択することを可能にする。そして、ONNXセッションを作成し、モデルの入力テンソルと出力テンソルの情報を取得し、その情報をコンソールに出力する。
以下にスクリプトの機能を説明する：
-
ファイルの選択：
- スクリプトは、ファイルダイアログを通してONNXモデルファイルを選択するようユーザーに促す。
-
モデル処理：
- ONNXモデルファイルが処理中であることを示すメッセージを表示し、ファイル名とデバッグログが有効であることを示します。
-
ONNXセッションの作成
- 選択されたモデルファイルを使ってONNXセッションを作成します。
- セッションの作成中にエラーが発生した場合、コンソールにエラーメッセージを表示し、スクリプトを終了します。
-
入力情報
- ONNXモデルの入力テンソルに関する情報を取得し、表示する。
- 各入力テンソルについて、入力インデックス、入力名、および OnnxGetInputTypeInfo 関数で取得した追加情報を表示する。
-
出力情報：
- ONNXモデルの出力テンソルに関する情報を取得し、表示する。
- 各出力テンソルについて、出力インデックス、出力名、および OnnxGetOutputTypeInfo 関数を使用して取得した追加情報を表示します。
このスクリプトは ONNX モデルの構造を検査するのに便利で、入力テンソルや出力テンソル、それらの名前、それらのプロパティについての洞察を提供する。このスクリプトは、機械学習アプリケーションで使われる ONNX モデルの特徴を理解し、デバッグするために特に役立つ。
