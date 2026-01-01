無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私の - MetaTrader 5のためのインディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47721
Candle ZigZag
キャンドル・ジグザグは、ローソク足の色が変わると足が変化するインジケーターです。COLLECT ALL INDICATORS DATA
このスクリプトは、すべてのMQL5ビルトイン指標バッファを収集し、分析用にCSVファイルに保存します。
Input and output of onnx model
このスクリプトはONNXモデルの構造を検査するのに便利で、入力と出力、それらの名前、およびそれらのプロパティに関する洞察を提供する。特に、機械学習アプリケーションで使用されるONNXモデルの特徴を理解し、デバッグするのに役立つ。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。