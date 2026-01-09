ワンクリックで全ポジションをクローズ - プロフェッショナル・トレーディング・パネル

// 完全なソースコードは添付のMQ5ファイルをご覧ください。









この強力なビジュアルパネルで、緊急ポジション管理が簡単になりました。





特徴

高度なフィルタリングオプションで即座にポジションを決済するための洗練されたコントロールパネルをチャートに追加するプロフェッショナルエキスパートアドバイザー。緊急事態、ニュースイベント、迅速なリスク管理判断に最適です。





主な機能

- ワンクリックで全てのポジションを即時に決済

- 買いポジションのみ決済

- 売りポジションのみ決済

- 現在のシンボルのポジションのみをクローズ

- 利益確定ポジションのみクローズ

- 損失ポジションのみをクローズ

- リアルタイムのポジションカウンターと損益表示

- 色分けされた損益インジケーター（緑＝利益、赤＝損失）

- 決済前に損益を表示する安全確認ダイアログ

- 簡単なパネル取り外しボタン

- 完全にカスタマイズ可能な色とパネル位置

- 全てのシンボルとタイムフレームで動作

- 即時約定でタイムラグゼロ





🛡️ 安全第一

すべてのクローズアクションは、実行前に正確な損益額を表示するダイアログで確認する必要があります。誤ってポジションを閉じることはありません。





次のような場合に最適です。

不測の事態が発生した場合の緊急ポジション撤退

目標達成時の迅速な利益確定

口座保護のための迅速なロスカット

一日のポジションの後始末

プロのリスク管理

スキャルパーとデイトレーダー

即座の決済を必要とするニューストレーダー





🎨 フルカスタマイズ

- パネル位置の選択（4つのコーナーのいずれか）

- コーナーからのXとYの距離をカスタマイズ

- すべての色を変更（背景、ボタン、テキスト）

- プロフェッショナルな配色を含む





📊 リアルタイム情報

パネルは継続的に更新されます：

- 総オープンポジション数

- 口座通貨での損益合計

- 買いポジション数と損益

- 売りポジション数と損益

- すべて色分けされているので一目瞭然





⚙️ 入力パラメータ

すべての設定はシンプルで文書化されています：

- パネルコーナー - 表示位置の選択

- パネル X/Y 距離 - 位置の微調整

- 色 - 背景、ボタン、テキスト

- すべてのパラメータに明確な説明があります。





超簡単 🚀 使いやすい

1.EAをチャートにドラッグ

2.自動売買を有効にする (ツールバーの緑のボタン)

3.パネルが自動的に表示されます。

4.いずれかのボタンをクリックしてポジションを閉じる

5.動作を確認する

6.完了！完了したらパネルを取り外します。





⚡ 高性能

- 超軽量コード

- CPUオーバーヘッドやメモリの問題なし

- 瞬時のボタン反応

- 100以上のポジションを簡単に処理

- ボラティリティが高くてもラグがない





✅ テスト済みで信頼性が高い

複数のブローカー、口座タイプ、市場条件で徹底的にテスト済み。包括的なエラー処理、詳細なロギング、スマートな注文充填モード（FOK/IOC/RETURN）など、最大限の互換性を備えています。





🆓 完全無料

- 隠れたコストなし

- ポジションに制限なし

- 有効期限なし

- 試用期間なし

- 100%永久無料





📞 優れたサポート

ご質問や問題がありますか？コメントを残してください！ユーザーがこのツールを最大限に活用できるよう、全力でサポートします。





役に立ったら評価してください！⭐⭐⭐⭐⭐

このEAがあなたの時間やお金を節約した場合、10秒かけて評価してください！

あなたの評価は、他のトレーダーがこの無料ツールを発見するのに役立ちます。

ご支援ありがとうございます！🙏





---





インストール方法

1.ファイルをダウンロード

2.メタトレーダー5を開く

3.MetaEditorを開く（F4キーを押すか、ツール → MetaQuotes言語エディタ）

4.ファイル → データフォルダを開く

5.EAファイルをMQL5 → Expertsフォルダにコピーする。

6.MT5を再起動するか、ナビゲーターを更新します（右クリック→更新）。

7.ナビゲーター → Expert Advisorsから「OneClickCloseAll」を任意のチャートにドラッグします。

8.設定ウィンドウで「OK」をクリックします。

9.ツールバーの "AutoTrading "ボタンが有効（緑色）になっていることを確認します。

10.チャート上にパネルが表示されます！





⚠️ 重要な要件

- MetaTrader 5プラットフォーム

- 自動売買が有効になっていること（緑色のボタン）

- あらゆるシンボルと時間枠で動作

- デモ口座とライブ口座をサポート

- すべてのブローカーに対応





🔧 トラブルシューティング

ボタンが機能しない場合

1.自動売買がオンになっていることを確認する（緑色のボタン）

2.ツール → オプション → Expert Advisors → "Allow automated trading" がチェックされていることを確認します。

3.必要に応じてEAを再コンパイルする（MetaEditorのF7）

4.エキスパートタブでエラーメッセージを確認





💬 フィードバック歓迎

私は常に改善したいと思っています！機能要望や提案があれば、コメントを残してください。





---





バージョン履歴

v1.00 - 初期リリース

- 6つのポジション閉鎖フィルター

- リアルタイム損益表示

- 安全確認

- フルカスタマイズ

- プロフェッショナルGUI





---





🎁 その他の無料ツールも近日公開予定

より多くの無料取引ユーティリティのために私に従ってください！