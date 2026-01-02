無料でロボットをダウンロードする方法を見る
オンティック・マルチ - MetaTrader 5のためのライブラリ
MT5では、NewTickイベントは EAが稼働しているシンボルでのみ発生します。そのため、マルチシンボル取引ではさまざまなトリックが使用されます。
このライブラリは、指定されたすべての取引シンボル上で マルチシンボルのOnTickを 作成します。古い実装の 便利なラッパーです。
例
指定した各シンボルの受信ティック数をカウントするマルチシンボルエキスパートアドバイザーの例で、ライブラリの働きを見てみましょう。
#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // マルチシンボルのオンティック。 int TicksCounter[]; // 与えられた各文字の受信ティックのカウンタ。 void OnInit() { // 着信ティックのカウンターを初期化する。 ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize(TicksCounter, 0); } double OnTester() { // 与えられた文字ごとに、到着した刻みの数を表示する。 for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;) Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks."); ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // シンボルのリスト OnTickMulti. return(0); } // マルチシンボルのオンティック。 void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index ) { TicksCounter[Index]++; // 着信ティックのカウンターを、指定されたシンボルだけ増加させる。 }
結果。
Expert Advisorの正しさを確認するために、MT5-testerで実行してみましょう。
入力のカンマの後に、マルチシンボルの OnTick が反応するシンボルを設定します。
テスターは以下のような結果を生成しました（ログを参照）。
2023.01.12 23:59:59 AUDJPY - 1618389 ticks. 2023.01.12 23:59:59 GBPUSD - 1116822 ticks. 2023.01.12 23:59:59 EURUSD - 906489 ticks. 2023.01.12 23:59:59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks
ハイライトされた部分は、指定されたシンボルに対してテスターが生成したティックが、絶対にすべてマルチシンボルOnTickによって処理されたことを示しています。
- このライブラリを使用すると、テスターでのExpert Advisorの作業結果を、選択された基本シンボルから独立させることができます。
- 必要なシンボルのティックはスキップされません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47647
