コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

オンティック・マルチ - MetaTrader 5のためのライブラリ

fxsaber | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
16
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Indicators\fxsaber\
Spy.mq5 (0.83 KB) ビュー
\MQL5\Include\fxsaber\OnTickMulti\
OnTickMulti.mqh (11.77 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
OnTickMulti_Example.mq5 (1.64 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MT5では、NewTickイベントは EAが稼働しているシンボルでのみ発生します。そのため、マルチシンボル取引ではさまざまなトリックが使用されます。

このライブラリは、指定されたすべての取引シンボル上で マルチシンボルのOnTickを 作成します。古い実装の 便利なラッパーです。



指定した各シンボルの受信ティック数をカウントするマルチシンボルエキスパートアドバイザーの例で、ライブラリの働きを見てみましょう。

#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // マルチシンボルのオンティック。

int TicksCounter[]; // 与えられた各文字の受信ティックのカウンタ。

void OnInit()
{
  // 着信ティックのカウンターを初期化する。
  ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols));
  ArrayInitialize(TicksCounter, 0);
}

double OnTester()
{
  // 与えられた文字ごとに、到着した刻みの数を表示する。
  for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;)
    Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks.");

  ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // シンボルのリスト OnTickMulti.

  return(0);
}

// マルチシンボルのオンティック。
void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index )
{
  TicksCounter[Index]++; // 着信ティックのカウンターを、指定されたシンボルだけ増加させる。
}


結果。

Expert Advisorの正しさを確認するために、MT5-testerで実行してみましょう。

入力のカンマの後に、マルチシンボルの OnTick が反応するシンボルを設定します。


テスターは以下のような結果を生成しました（ログを参照）。

2023.01.12 23:59:59   AUDJPY - 1618389 ticks.
2023.01.12 23:59:59   GBPUSD - 1116822 ticks.
2023.01.12 23:59:59   EURUSD - 906489 ticks.
2023.01.12 23:59:59   "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY"
final balance 10000.00 pips
OnTester result 0
EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188).
EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization)
3641700 total ticks for all symbols
AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks
EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks
GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks

ハイライトされた部分は、指定されたシンボルに対してテスターが生成したティックが、絶対にすべてマルチシンボルOnTickによって処理されたことを示しています。



  • このライブラリを使用すると、テスターでのExpert Advisorの作業結果を、選択された基本シンボルから独立させることができます。
  • 必要なシンボルのティックはスキップされません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47647

Price Density - Market Noise Index Price Density - Market Noise Index

市場のノイズを正確に測定する高度なツール

Input and output of onnx model Input and output of onnx model

このスクリプトはONNXモデルの構造を検査するのに便利で、入力と出力、それらの名前、およびそれらのプロパティに関する洞察を提供する。特に、機械学習アプリケーションで使用されるONNXモデルの特徴を理解し、デバッグするのに役立つ。

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。