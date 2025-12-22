取引セッション制御用ライブラリ。起動時に週 7 日間（土日も暗号通貨取引が可能）の取引セッションをカウントし、1 日最大 10 セッションまでカウントします。その後、OnTick() でチェックを行い、もしティックが取引セッション外に来た場合は、それ以降の処理を終了することができます。



使用例：

#include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh> int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { static TRADE_SESSIONS TradeSession( _Symbol ); if (!TradeSession.isSessionTrade( TimeCurrent ())){ Print ( "Market closed. OnTick return" ); return ;} }

結果はこのように出力される：

2022.01.10 00:05:00 Day: 0 Trade sessions: 1: 00:00-00:00 - это воскресенье

2022.01.10 00:05:00 Day: 1 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 2 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 3 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 4 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 5 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 6 Trade sessions: 1: 00:00-00:00

2022.05.30 00:05:00 Market closed. OnTick return

2022.05.30 00:05:01 Market closed. OnTick return

2022.05.30 00:14:36 Market closed. OnTick return

2022.05.30 00:14:40 Market closed. OnTick return

2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return

2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return

2022.05.30 23:59:30 Market closed. OnTick return

2022.05.31 00:00:01 Market closed. OnTick return

if (time < this .NextTradeStop ) { return true ; }

if (time < this .NextTradeStart ) { return false ; }

#define LoadSessionFromInputs

新しいMQL5関数を使用して、週末を含むあらゆる日の取引セッションを読み取ります。可能な限り高速に動作し、取引セッション内の各ティックで1回だけチェックが行われます。ここで、NextTradeStopは現在の取引セッションの終了時刻です。取引セッション外の各ティックでも1回のチェックが行われます：たとえば、私の DC では、取引セッションは 00:15 から 23:55 までです。セッション取引セッションの時間を手動で指定することもできます。このオプションを有効にするには、の行を追加します。

曜日別に取引セッションを入力するための7つの入力が作成されます。



セッションの時間をスペースなしで、厳密に : - と 、



パラメータ・タブではこのようになります：

TradeSessionsMonday=00:15-17:45,17:55-23:55

TradeSessionsTuesday=00:15-23:55

TradeSessionsWednesday=00:10-17:45,17:55-23:00,23:05-23:55

TradeSessionsThursday=00:15-17:45,17:55-23:55

TradeSessionsFriday=00:15-23:55

TradeSessionsSaturday=00:15-23:55

TradeSessionsSunday=

EURUSD : real ticks begin from 2022.05.10 00:00:00, every tick generation used

2022.01.10 00:05:00 Day: 1 Trade sessions: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55

2022.01.10 00:05:00 日: 2 取引セッション: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 日: 3 取引セッション: 1: 00:10-17:45, 2: 17:55-23:00, 3: 23:05-23:55

2022.01.10 00:05:00 日: 4 取引セッション: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55

2022.01.10 00:05:00 日: 5 取引セッション: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 日: 6 取引セッション: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 市場終了。OnTick リターン

そして、これがログに出力されます：

セッションの終了時刻が開始時刻より短い場合、例えば 20:00-8:00 の場合、セッションは翌日の 8:00 まで継続されます。これは、取引セッションがサーバー時間と異なるタイムゾーンにある場合に便利です。



取引セッションの時間は、入力なしでコード内で指定することもできます。LoadFromInputs() 関数は、この目的のために作成された。この関数は、入力なしで、コードから文字列配列で直接呼び出すことができます。

string s=[ "00:15-17:45,17:55-23:55" , "00:00-24:00", ....] void LoadFromInputs( string &s[]){...}



Expert Advisor が多通貨で、異なる商品の取引セッション時間が異なる場合、商品ごとに TRADE_SESSIONS のインスタンスを作成し、セッションデータで LoadFromInputs() を呼び出し、isSessionTrade() をチェックすることができます。これを行うには、この例のようにコードを修正する必要があります。

