コントロール_トレード_セッション - MetaTrader 5のためのライブラリ
取引セッション制御用ライブラリ。起動時に週 7 日間（土日も暗号通貨取引が可能）の取引セッションをカウントし、1 日最大 10 セッションまでカウントします。その後、OnTick() でチェックを行い、もしティックが取引セッション外に来た場合は、それ以降の処理を終了することができます。
使用例：
//+------------------------------------------------------------------+ //|testControl_Trade_Sessions.mq5 //+------------------------------------------------------------------+ // #define LoadSessionFromInputs // 入力からセッションを読み込む #include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh> // 取引セッションを制御するコードを接続する int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() { static TRADE_SESSIONS TradeSession(_Symbol);// マーケットのオープン/クローズ時間を取得し、曜日ごとに配列に保存。Expert Advisorの起動時に1回呼び出される（staticを参照）。 if(!TradeSession.isSessionTrade(TimeCurrent())){Print("Market closed. OnTick return"); return;} // あなたの行動 }
結果はこのように出力される：
2022.01.10 00:05:00 Day: 0 Trade sessions: 1: 00:00-00:00 - это воскресенье
2022.01.10 00:05:00 Day: 1 Trade sessions: 1: 00:15-23:55
2022.01.10 00:05:00 Day: 2 Trade sessions: 1: 00:15-23:55
2022.01.10 00:05:00 Day: 3 Trade sessions: 1: 00:15-23:55
2022.01.10 00:05:00 Day: 4 Trade sessions: 1: 00:15-23:55
2022.01.10 00:05:00 Day: 5 Trade sessions: 1: 00:15-23:55
2022.01.10 00:05:00 Day: 6 Trade sessions: 1: 00:00-00:00
2022.05.30 00:05:00 Market closed. OnTick return
2022.05.30 00:05:01 Market closed. OnTick return
...
2022.05.30 00:14:36 Market closed. OnTick return
2022.05.30 00:14:40 Market closed. OnTick return
2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return
2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return
...
2022.05.30 23:59:30 Market closed. OnTick return
2022.05.31 00:00:01 Market closed. OnTick return
...
新しいMQL5関数を使用して、週末を含むあらゆる日の取引セッションを読み取ります。
可能な限り高速に動作し、取引セッション内の各ティックで1回だけチェックが行われます。
.
if(time < this.NextTradeStop ) { return true; }ここで、NextTradeStopは現在の取引セッションの終了時刻です。
取引セッション外の各ティックでも1回のチェックが行われます：
if(time < this.NextTradeStart ) { return false; }
たとえば、私の DC では、取引セッションは 00:15 から 23:55 までです。
取引 セッション
取引セッションの時間を手動で指定することもできます。このオプションを有効にするには、
の行を追加します。
#define LoadSessionFromInputs // 入力からセッションを読み込む
曜日別に取引セッションを入力するための7つの入力が作成されます。
セッションの時間をスペースなしで、厳密に : - と 、
パラメータ・タブではこのようになります：
そして、これがログに出力されます：
TradeSessionsTuesday=00:15-23:55
TradeSessionsWednesday=00:10-17:45,17:55-23:00,23:05-23:55
TradeSessionsThursday=00:15-17:45,17:55-23:55
TradeSessionsFriday=00:15-23:55
TradeSessionsSaturday=00:15-23:55
TradeSessionsSunday=
EURUSD : real ticks begin from 2022.05.10 00:00:00, every tick generation used
2022.01.10 00:05:00 Day: 1 Trade sessions: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55
2022.01.10 00:05:00 日: 2 取引セッション: 1: 00:15-23:55
2022.01.10 00:05:00 日: 3 取引セッション: 1: 00:10-17:45, 2: 17:55-23:00, 3: 23:05-23:55
2022.01.10 00:05:00 日: 4 取引セッション: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55
2022.01.10 00:05:00 日: 5 取引セッション: 1: 00:15-23:55
2022.01.10 00:05:00 日: 6 取引セッション: 1: 00:15-23:55
2022.01.10 00:05:00 市場終了。OnTick リターン
...
セッションの終了時刻が開始時刻より短い場合、例えば 20:00-8:00 の場合、セッションは翌日の 8:00 まで継続されます。これは、取引セッションがサーバー時間と異なるタイムゾーンにある場合に便利です。
取引セッションの時間は、入力なしでコード内で指定することもできます。LoadFromInputs() 関数は、この目的のために作成された。この関数は、入力なしで、コードから文字列配列で直接呼び出すことができます。
string s=["00:15-17:45,17:55-23:55","00:00-24:00",....] void LoadFromInputs(string &s[]){...}
Expert Advisor が多通貨で、異なる商品の取引セッション時間が異なる場合、商品ごとに TRADE_SESSIONS のインスタンスを作成し、セッションデータで LoadFromInputs() を呼び出し、isSessionTrade() をチェックすることができます。これを行うには、この例のようにコードを修正する必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/48059
