このユーティリティは、接続/切断時にサウンドアラートを追加する簡単な例です。

これは、チャート上に出来高プロフィールを表示するためのインジケーターで、シンプルな計算と非常に高速な実行を使用します。

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。