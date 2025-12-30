コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

Cosine distance and cosine similarity - MetaTrader 5のためのライブラリ

関数を使って余弦距離と余弦類似度を計算する。

2つのベクトル A と B の余弦距離は ：

だから 1-余弦類似度

であり、余弦類似度は ：

簡単に言うと

  • 2つのベクトル間の角度の余弦
  • または、2つのベクトルの大きさを掛け合わせたものを割ったものの内積である。

これが最も簡単な説明である（彼のcos(45)は間違っているが）．




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47793

