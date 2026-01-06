これは、私が個人的に使用するために実装したインジケータのMT5移植版です。

取引を開始する前にルールをチェックするためのチェックリストを定義することができます。

これは自動ではないことに注意してください。手動でチェックを定義し、ストラテジーに従ってマークを付ける必要があります。





設定

TAG - このインディケータの複数のインスタンスをチャートに表示できます。インスタンスはすべて異なる TAG 値を持つ必要があることに留意してください。

ウィンドウの位置 - ウィンドウを開くデフォルトの位置を定義できます。

- ウィンドウを開くデフォルトの位置を定義できます。 Check01...Check20- チェックリストのルールを定義できます。



