無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Strategy Checklist - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 13
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは、私が個人的に使用するために実装したインジケータのMT5移植版です。
取引を開始する前にルールをチェックするためのチェックリストを定義することができます。
これは自動ではないことに注意してください。手動でチェックを定義し、ストラテジーに従ってマークを付ける必要があります。
設定
- TAG - このインディケータの複数のインスタンスをチャートに表示できます。インスタンスはすべて異なる TAG 値を持つ必要があることに留意してください。
- ウィンドウの位置- ウィンドウを開くデフォルトの位置を定義できます。
- Check01...Check20- チェックリストのルールを定義できます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47594
DeltaFusionLite
DeltaFusion Liteは、MT4用DeltaFusionProインジケータの簡易版です。累積デルタとネットデルタを計算・表示し、各ローソク足 内の買い圧力と売り圧力を明確に表示します。ビッドとアスクの間の出来高分布を分析することで、市場心理の変 動、反転の可能性、価格と出来高の間の様々な種類の乖離を識別するのに役立ち ます。Heikin Ashi Lines
よりシンプルなヘイキン・アシの表示方法
Martingale Trade Simulator
マーチンゲールを使ったシンプルなビジュアル・ストラテジー・テスター／マニュアル・トレード・トレーニング。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。