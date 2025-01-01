DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesOutils de FibonacciCChartObjectFibo 

CChartObjectFibo

La classe CChartObjectFibo permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Retracement de Fibonacci".

Description

La classe CChartObjectFibo fournit un accès aux propriétés de l'objet "Retracement de Fibonacci".

Déclaration

   class CChartObjectFibo : public CChartObjectTrend

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFibo

Méthodes de Classe

Create

Crée un objet graphique de type "Retracement de Fibonacci"

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques