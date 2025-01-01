CChartObjectFibo
La classe CChartObjectFibo permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Retracement de Fibonacci".
Description
La classe CChartObjectFibo fournit un accès aux propriétés de l'objet "Retracement de Fibonacci".
Déclaration
class CChartObjectFibo : public CChartObjectTrend
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectFibo
Méthodes de Classe
Create
Crée un objet graphique de type "Retracement de Fibonacci"
Entrée/Sortie
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend
