RayLeft (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "Ray Left".

bool RayLeft() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "Ray Left" assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

RayLeft (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de la propriété "Ray Left".

bool RayLeft(

bool ray

)

Paramètres

ray

[in] Nouvelle valeur de la propriété "Ray Left".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le flag n'a pas été changé.