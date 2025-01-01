Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets LignesCChartObjectTrendRayLeft CreateRayLeftRayRightSaveLoadType RayLeft (Méthode "Get") Retourne la valeur de la propriété "Ray Left". bool RayLeft() const Valeur de retour Valeur de la propriété "Ray Left" assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux. RayLeft (Méthode "Set") Définit la nouvelle valeur de la propriété "Ray Left". bool RayLeft( bool ray // flag ) Paramètres ray [in] Nouvelle valeur de la propriété "Ray Left". Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux si le flag n'a pas été changé. Create RayRight