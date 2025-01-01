DocumentationSections
CChartObjectChannel

La classe CChartObjectChannel permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Canal Equidistant".

Description

Déclaration

   class CChartObjectChannel : public CChartObjectTrend

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectChannel

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Canal Equidistant"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Prev, Prev, Next, Next, Compare

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques