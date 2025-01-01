CChartObjectRegression
La classe CChartObjectRegression permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Canal de Régression Linéaire".
Description
La classe CChartObjectRegression fournit un accès aux propriétés de l'objet "Canal de Régression Linéaire".
Déclaration
class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectRegression
Méthodes de Classe
Création
Crée un objet graphique "Canal de Régression Linéaire"
Entrée/Sortie
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend
Voir aussi