CChartObjectRegression

La classe CChartObjectRegression permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Canal de Régression Linéaire".

Description

La classe CChartObjectRegression fournit un accès aux propriétés de l'objet "Canal de Régression Linéaire".

Déclaration

   class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectRegression

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique "Canal de Régression Linéaire"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

