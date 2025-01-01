CChartObjectStdDevChannel
La class CChartObjectStdDevChannel permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Canal de Déviation Standard".
Description
La classe CChartObjectStdDevChannel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Canal de Déviation Standard".
Déclaration
class CChartObjectStdDevChannel : public CChartObjectTrend
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectStdDevChannel
Méthodes de Classe
Création
Crée un objet graphique de type "Canal de Déviation Standard"
Propriétés
Retourne/Définit la propriété "Deviation"
Entrée/Sortie
virtual Save
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
virtual Load
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend
Voir aussi