DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets CanauxCChartObjectStdDevChannel 

CChartObjectStdDevChannel

La class CChartObjectStdDevChannel permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Canal de Déviation Standard".

Description

La classe CChartObjectStdDevChannel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Canal de Déviation Standard".

Déclaration

   class CChartObjectStdDevChannel : public CChartObjectTrend

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectStdDevChannel

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Canal de Déviation Standard"

Propriétés

 

Deviation

Retourne/Définit la propriété "Deviation"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques