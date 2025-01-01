DocumentationSections
CChartObjectPitchfork

La classe CChartObjectPitchfork permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Fourchette d'Andrews".

Description

La classe CChartObjectPitchfork fournit un accès aux propriétés de l'objet "Fourchette d'Andrews".

Déclaration

   class CChartObjectPitchfork : public CChartObjectTrend

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectPitchfork

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Fourchette d'Andrews"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques