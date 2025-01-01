CChartObjectGannGrid
La classe CChartObjectGannGrid permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Grille de Gann".
Description
La classe CChartObjectGannGrid fournit un accès aux propriétés de l'objet "Grille de Gann".
Déclaration
|
class CChartObjectGannGrid : public CChartObjectTrend
Titre
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectGannGrid
Méthodes de Classe
|
Création
|
|
Crée un objet graphique de type "Grille de Gann"
|
Propriétés
|
|
Retourne/Définit la propriété "Pips per bar"
|
Retourne/Définit la propriété "Downtrend"
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
|
virtual Load
|
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
|
virtual Type
|
Méthode virtuelle d'identification
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
|
Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend
Voir aussi