Groupe d'objets graphiques de type "Lignes".

Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Lignes" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Nom de la classe

Objet

CChartObjectVLine

Objet graphique "Ligne Verticale"

CChartObjectHLine

Objet graphique "Ligne Horizontale"

CChartObjectTrend

Objet graphique "Ligne de Tendance"

CChartObjectTrendByAngle

Objet graphique "Ligne de Tendance par Angle"

CChartObjectCycles

Objet graphique "Ligne de Cycles"

