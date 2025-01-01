Objets Lignes

Groupe d'objets graphiques de type "Lignes".

Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Lignes" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Nom de la classe Objet CChartObjectVLine Objet graphique "Ligne Verticale" CChartObjectHLine Objet graphique "Ligne Horizontale" CChartObjectTrend Objet graphique "Ligne de Tendance" CChartObjectTrendByAngle Objet graphique "Ligne de Tendance par Angle" CChartObjectCycles Objet graphique "Ligne de Cycles"

