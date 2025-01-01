Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets Lignes
Objets Lignes
Groupe d'objets graphiques de type "Lignes".
Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Lignes" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
Nom de la classe
Objet
Objet graphique "Ligne Verticale"
Objet graphique "Ligne Horizontale"
Objet graphique "Ligne de Tendance"
Objet graphique "Ligne de Tendance par Angle"
Objet graphique "Ligne de Cycles"
