CChartObjectGannFan

La classe CChartObjectGannFan permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Eventail de Gann".

Description

La classe CChartObjectGannFan fournit un accès aux propriétés de l'objet "Eventail de Gann".

Déclaration

   class CChartObjectGannFan : public CChartObjectTrend

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectGannFan

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Eventail de Gann"

Propriétés

 

PipsPerBar

Retourne/Définit la propriété "Pips per bar"

Downtrend

Retourne/Définit la propriété "Downtrend"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

