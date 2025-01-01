CChartObjectGannFan
La classe CChartObjectGannFan permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Eventail de Gann".
Description
La classe CChartObjectGannFan fournit un accès aux propriétés de l'objet "Eventail de Gann".
Déclaration
class CChartObjectGannFan : public CChartObjectTrend
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectGannFan
Méthodes de Classe
Création
Crée un objet graphique de type "Eventail de Gann"
Propriétés
Retourne/Définit la propriété "Pips per bar"
Retourne/Définit la propriété "Downtrend"
Entrée/Sortie
virtual Save
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
virtual Load
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend
