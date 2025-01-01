CChartObjectFiboChannel
La classe CChartObjectFiboChannel permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Canal de Fibonacci".
Description
La classe CChartObjectFiboChannel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Canal de Fibonacci".
Déclaration
class CChartObjectFiboChannel : public CChartObjectTrend
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectFiboChannel
Méthodes de Classe
Create
Crée un objet graphique de type "Canal de Fibonacci"
Entrée/Sortie
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend
Voir aussi