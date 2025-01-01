DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesOutils de FibonacciCChartObjectFiboChannel 

CChartObjectFiboChannel

La classe CChartObjectFiboChannel permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Canal de Fibonacci".

Description

La classe CChartObjectFiboChannel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Canal de Fibonacci".

Déclaration

   class CChartObjectFiboChannel : public CChartObjectTrend

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFiboChannel

Méthodes de Classe

Create

 

Create

Crée un objet graphique de type "Canal de Fibonacci"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques