CChartObjectTrendByAngle

La classe CChartObjectTrendByAngle fournit un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Ligne de Tendance par Angle".

Description

La classe CChartObjectTrendByAngle fournit un accès aux propriétés de l'objet "Ligne de Tendance par Angle".

Déclaration

   class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

Descendants directs

CChartObjectGannLine

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Ligne de Tendance par Angle"

Propriétés

 

Angle

Retourne/Définit la propriété "Angle"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Prev, Prev, Next, Next, Compare

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

 

