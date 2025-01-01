CChartObjectTrendByAngle

La classe CChartObjectTrendByAngle fournit un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Ligne de Tendance par Angle".

Description

La classe CChartObjectTrendByAngle fournit un accès aux propriétés de l'objet "Ligne de Tendance par Angle".

Déclaration

class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend

Titre

#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CChartObject CChartObjectTrend CChartObjectTrendByAngle Descendants directs CChartObjectGannLine

Méthodes de Classe

Création Create Crée un objet graphique de type "Ligne de Tendance par Angle" Propriétés Angle Retourne/Définit la propriété "Angle" Entrée/Sortie virtual Type Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Méthodes héritées de la classe CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques