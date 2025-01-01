CChartObjectTrendByAngle
La classe CChartObjectTrendByAngle fournit un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Ligne de Tendance par Angle".
Description
La classe CChartObjectTrendByAngle fournit un accès aux propriétés de l'objet "Ligne de Tendance par Angle".
Déclaration
class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectTrendByAngle
Descendants directs
Méthodes de Classe
Création
Crée un objet graphique de type "Ligne de Tendance par Angle"
Propriétés
Retourne/Définit la propriété "Angle"
Entrée/Sortie
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Méthodes héritées de la classe CChartObjectTrend
Voir aussi