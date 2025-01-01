DocumentationSections
MathSequenceByCount

Génère une séquence de valeurs en fonction des valeurs suivantes : le premier élément, le dernier élément, le nombre d'éléments dans la séquence.

Version pour travailler avec des valeurs réelles :

bool  MathSequenceByCount(
   const double  from,       // valeur de départ
   const double  to,         // valeur finale
   const int     count,      // compte
   double&       result[]    // tableau des résultats
  )

Version pour travailler avec des valeurs entières :

bool  MathSequenceByCount(
   const int     from,       // valeur de départ
   const int     to,         // valeur finale
   const int     count,      // compte
   int&          result[]    // tableau des résultats
  )

Paramètres

from

[in] La première valeur de la séquence. 

to

[in] La dernière valeur de la séquence. 

count

[in] Le nombre d'éléments dans la séquence.

result[]

[out] Tableau pour retourner la séquence. 

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.