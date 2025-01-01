DocumentaçãoSeções
Gera uma sequência de valores com base em: o primeiro elemento, o último elemento, o passo da sequência.

Versão para trabalhar com valores reais:

bool  MathSequenceByCount(
   const double  from,       // valor inicial
   const double  to,         // valor final
   const int     count,      // quantidade
   double&       result[]    // matriz de resultado
   )

Versão para trabalhar com valores inteiros:

bool  MathSequenceByCount(
   const int     from,       // valor inicial
   const int     to,         // valor final
   const int     count,      // quantidade
   int&          result[]    // matriz de resultado
   )

Parâmetros

from

[in] Primeiro valor da sequência. 

to

[in] Último valor da sequência. 

count

[in] Número de elementos da sequência.

result[]

[out] Matriz para registro de sequência. 

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.