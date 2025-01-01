ДокументацияРазделы
Формирует последовательность значений на основе данных значений: первый элемент, последний элемент, количество элементов последовательности.

Версия для работы с вещественными значениями:

bool  MathSequenceByCount(
   const double  from,       // начальное значение
   const double  to,         // конечное значение
   const int     count,      // количество
   double&       result[]    // массив результатов
   )

Версия для работы с целочисленными значениями:

bool  MathSequenceByCount(
   const int     from,       // начальное значение
   const int     to,         // конечное значение
   const int     count,      // количество
   int&          result[]    // массив результатов
   )

Параметры

from

[in] Первое значение последовательности. 

to

[in] Последнее значение последовательности. 

count

[in] Количество элементов последовательности. 

result[]

[out] Массив для записи последовательности. 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.