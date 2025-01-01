DocumentazioneSezioni
MathSequenceByCount

Genera una sequenza di valori in base ai seguenti valori: il primo elemento, l'ultimo elemento, il numero di elementi nella sequenza.

Versione per lavorare con valori reali:

bool  MathSequenceByCount(
   const double  from,       // valore iniziale
   const double  to,         // valore finale
   const int     count,      // conteggio
   double&       result[]    // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con valori interi:

bool  MathSequenceByCount(
   const int     from,       // valore iniziale
   const int     to,         // valore finale
   const int     count,      // conteggio
   int&          result[]    // array dei risultati
  );

Parametri

from

[in] Il primo valore della sequenza. 

to

[in] L'ultimo valore della sequenza. 

count

[in] Il numero di elementi nella sequenza.

result[]

[out] Array dove dare in output la sequenza. 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.