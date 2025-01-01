DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathSequenceByCount 

MathSequenceByCount

Bildet eine Sequenz basierend auf den gegebenen Werten: erstes Element, letztes Element, Anzahl der Elemente in der Sequenz.

Version für das Arbeiten mit reellen Werten:

bool  MathSequenceByCount(
   const double  from,       // Anfangswert
   const double  to,         // Endwert
   const int     count,      // Anzahl
   double&       result[]    // Array der Ergebnisse
   )

Version für das Arbeiten mit den Arrays ganzzahliger Werte:

bool  MathSequenceByCount(
   const int     from,       // Anfangswert
   const int     to,         // Endwert
   const int     count,      // Anzahl
   int&          result[]    // Array der Ergebnisse
   )

Parameter

from

[in] Erster Wert der Sequenz. 

to

[in] Letzter Wert der Sequenz. 

count

[in] Anzahl der Elemente in der Sequenz.

result[]

[out] Array für die Ausgabe der Sequenz. 

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.