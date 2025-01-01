文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathCorrelationSpearman 

MathCorrelationSpearman

计算Spearman相关系数。

处理真实值数组的版本：

bool  MathCorrelationSpearman(
   const double&  array1[],  // 数值的第一数组
   const double&  array2[],  // 数值的第二数组
   double&        r          // 相关系数
   )

处理整数值数组的版本：

bool  MathCorrelationSpearman(
   const int&     array1[],   // 数值的第一数组
   const int&     array2[],   // 数值的第二数组
   double&        r           // 相关系数
   )

参数

array1[]

[in] 数值的第一数组。 

array2[]

[in] 数值的第二数组。 

r

[out] 存储相关系数

返回值

如果成功返回true，否则返回false。