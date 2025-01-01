문서화섹션
Spearman의 상관 계수를 계산합니다.

실수 값 배열 작업용 버전:

bool  MathCorrelationSpearman(
   const double&  array1[],  // 값의 첫 번째 배열
   const double&  array2[],  // 값의 두 번째 배열
   double&        r          // 상관 계수
   )

정수 값 배열로 작업용 버전:

bool  MathCorrelationSpearman(
   const int&     array1[],   // 값의 첫 번째 배열
   const int&     array2[],   // 값의 두 번째 배열
   double&        r           // 상관 계수
   )

매개변수

array1[]

[in] 값의 첫 번째 배열. 

array2[]

[in] 값의 두 번째 배열. 

r

[out] 상관 계수를 저장할 변수.

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.