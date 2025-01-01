DokumentationKategorien
MathCorrelationSpearman

Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Spearman.

Version für das Arbeiten mit den Arrays reeller Werte:

bool  MathCorrelationSpearman(
   const double&  array1[],  // erstes Array
   const double&  array2[],  // erstes Array
   double&        r          // Korrelationskoeffizient
   )

Version für das Arbeiten mit den Arrays reeller Werte:

bool  MathCorrelationSpearman(
   const int&     array1[],   // erstes Array der Werte
   const int&     array2[],   // zweites Array der Werte
   double&        r           // Korrelationskoeffizient
   )

Parameter

array1[]

[in] Erster Array der Werte. 

array2[]

[in] Zweites Array der Werte. 

r

[out] Variable für den Korrelationskoeffizienten.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.