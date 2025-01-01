文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathBitwiseNot 

MathBitwiseNot

对数组元素计算逐位NOT运算的结果。

新数组的输出结果版本：

bool  MathBitwiseNot(
   const int&  array[],   // 数值数组
   int&        result[]   // 结果数组
   )

原始数组的输出结果版本：

bool  MathBitwiseNot(
   int&        array[]    // 数值数组
   )

参数

array[]

[in]  数值数组。 

array[]

[out] 输出值数组。 

result[]

[out] 输出值数组。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。