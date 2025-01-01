DocumentazioneSezioni
MathBitwiseNot

Calcola il risultato di un'operazione NOT di bit per elementi dell'array.

Versione con output dei risultati in un nuovo array:

bool  MathBitwiseNot(
   const int&  array[],   // array di valori
   int&        result[]   // array dei risultati
  );

Versione con output dei risultati nell'array originale:

bool  MathBitwiseNot(
   int&        array[]    // array di valori
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori. 

array[]

[out] Array di valori di uscita. 

result[]

[out] Array di valori di output.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.