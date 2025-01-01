ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathBitwiseNot 

MathBitwiseNot

配列要素のビット単位NOT演算の結果を計算します。

新しい配列に結果を出力するバージョン：

bool  MathBitwiseNot(
  const int&  array[]// 値の配列
  int&        result[]   // 結果の配列
  )

元の配列に結果を出力するバージョン：

bool  MathBitwiseNot(
  int&       array[]   // 値の配列
  )

パラメータ

array[]

[in] 値の配列 

array[]

[out] 出力値の配列 

result[]

[out] 出力値の配列

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。