StopToProfit
- Utilities
- Andrej Nikitin
- Version: 2.12
- Updated: 18 November 2021
- Activations: 5
Expert Advisor to change the Stop Loss and Take Profit levels.
It is possible to set stop levels according to the specified profit/loss.
You can set the price level directly.
Эксперт для изменения уровней Stop Loss и Take Profit открытой позиции.
Есть возможность задавать уровни стопов в соответствии с заданной прибылью/убытком.
Можно задать непосредственно ценовой уровень ордеров Stop Loss и Take Profit.